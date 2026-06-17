Hatimoğulları Cezaevi Ziyareti

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile dün ve bugün Sincan Cezaevi'nde bulunan Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, İsmail Şengül, Dilek Yağlı, Zeynep Karaman, Ayşe Gökkan, Leyla Güven ve Melike Göksu'yu ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile dün ve bugün Sincan Cezaevi'nde bulunan Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, İsmail Şengül, Dilek Yağlı, Zeynep Karaman, Ayşe Gökkan, Leyla Güven ve Melike Göksu ile görüştü.

Hatimoğulları, cezaevinde ziyaret ettikleri isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, herkese selam ve sevgilerini ilettiklerini aktardı. "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını iletti.