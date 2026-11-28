(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 2027 bütçesinde engellilere ilişkin programların payının yüzde 1,18'e gerilediğini belirterek, "Bu iktidar silahtan tasarruf etmiyor, itibardan tasarruf etmiyor, engellilerin haklarından tasarruf ediyor. Biz buna tasarruf değil, bir tercih diyoruz. AKP iktidarı silaha, tanka, topa, İHA'ya, SİHA'ya bütçe ayırıp engellilere bütçe ayırmaması tam anlamıyla bir siyasal tercihtir ve biz bunu reddediyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyası kapsamında düzenlenen "Sağlamcılığa Karşı Erişilebilir Bütçe Çalıştayı"na katıldı.

Hatimoğulları, bütçenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, insanların yaşamlarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin planlanması anlamına geldiğini belirterek, "Türkiye'de ne yazık ki hiçbir bütçe engellileri görmüyor. İhtiyaçlarını dikkate almıyor, haklarını güvence altına almıyor. Engelliler toplumun eşit yurttaşları olarak değil, çoğu zaman yardıma ve bakıma muhtaçmış gibi bir değerlendirmenin içinde ele alınıyor ve biz buna karşı net olarak duruyoruz. Bu ülkede yaşayan engelliler bu ülkenin eşit yurttaşıdır" dedi.

"ENGELLİLİK BİR KİMLİKTİR"

Engellilerin eşit yurttaşlar olarak görülmesi ve bütçeden adil pay alması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, DEM Parti olarak engellileri özne olarak görmeyen dışlayıcı anlayışı kabul etmediklerini söyledi. Engelliliğin yalnızca sağlık, bakım ve sosyal yardım meselesi olmadığını kaydeden Hatimoğulları, bunun eşit yurttaşlık, özgür yaşam, erişilebilirlik, toplumsal adalet ve siyasal yaşama katılım meselesi olduğunu ifade ederek, "Biz DEM Parti olarak, engellileri özne olarak görmeyen bu dışlayıcı anlayışı asla kabul etmiyoruz. Çünkü engellilik yalnızca sağlık, bakım ve sosyal yardım meselesi değildir. Engellilik bir kimliktir. Eşit yurttaşlık, özgür yaşam, erişilebilirlik, toplumsal adalet ve siyasal yaşama katılım meselesidir" değerlendirmesinde bulundu

DEM Parti olarak engellilik alanında yeni bir siyasal yaklaşımın ve mücadelenin öncülüğünü üstlendiklerini belirten Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Sağlamcılık yalnızca engelli yurttaşların karşılaştığı fiziksel engellerden ibaret değildir. Kimin yaşayabileceğine, kimin çalışabileceğine, kimin karar verebileceğine, kimin toplumun bir parçası sayılacağına ilişkin ayrımcı bir zihniyet kabul edilemez. Toplumu belirli beden ve zihin normlarına göre düzenleyen, bu normların dışında kalanları görünmez kılan bir iktidar ve tahakküm ilişkisidir. Bu nedenle sağlamcılığa karşı mücadele etmek yalnızca engellilerin üzerine bırakılamaz. Bağımsız yaşam, eşit yurttaşlık ve siyasal katılım vazgeçilmez temel haklardır. DEM Parti olarak bütün bu politikaların hayata geçmesi için, yerel yönetimlerden biriktirdiğimiz deneyimlerin bu ülkenin merkezi hükümetine aktarılması için ve oradan bu işlere el atmak için biz bu ülkenin yönetimine talibiz."

"ENGELLİLERE AYRILAN BÜTÇE PAYI YÜZDE 1,18'E GERİLEDİ"

2027 yılı bütçesini değerlendiren Hatimoğulları, engelli yurttaşlar için de ekmek, barış ve adalet talep ettiklerini, "sağlamcılığa karşı erişilebilir bir bütçe" için çalışma yürüttüklerini söyledi. 2027 yılı bütçesinin komisyon aşamasının bir aylık görüşme maratonunun ardından tamamlandığını, bütçe görüşmelerinin 7 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'nda devam edeceğini belirten Hatimoğulları, muhalefetin itirazlarına, kanun tekliflerine ve önergelerine rağmen iktidarın bütçede değişiklik yapmadığını söyledi.

Hatimoğulları, engellilerin nüfus içindeki payının yüzde 12 olduğunu, buna karşın 2027 bütçesinde engellilere ilişkin programların payının yüzde 1,18'e gerilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa biz ne beklerdik? Bunun daha fazla artmasını. Ama bu iktidar silahtan tasarruf etmiyor. İtibardan tasarruf etmiyor, engellilerin haklarından tasarruf ediyor. Biz buna tasarruf değil, tercih diyoruz. AKP iktidarı silaha, tanka, topa, İHA'ya, SİHA'ya bütçe ayırıp engellilere bütçe ayırmaması tam anlamıyla bir siyasal tercihtir ve biz bunu reddediyoruz. Bu oran engellilerin ihtiyaçlarının ve haklarının kamusal kaynakların dağılımında ne kadar geriye itildiğini gösteriyor. Engelliler yoksul, işsiz, hayat pahalılığıyla mücadele ediyor. İktidarsa sosyal destekleri bir hak olarak değil, yetersiz yardımlar olarak sunmaya devam ediyor, bununla övünüyor."

DEM PARTİ'NİN 2027 BÜTÇESİ İÇİN TALEPLERİ

2027 bütçesi için ortaya koydukları taleplerin açık ve somut olduğunu belirten Hatimoğulları, engelli istihdam kotasının yüzde 10'a çıkarılmasını, 2027 yılında kamuda 35 bin engelli personel alımı yapılmasını ve özel eğitim ile rehberlik alanlarında 10 bin öğretmen atanmasını istedi.

Kamu kurumlarında, belediyelerde ve üniversitelerde kadrolu işaret dili tercümanlarının istihdam edilmesi gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, her ilde ve her kurumda en az bir işaret dili tercümanı bulunması gerektiğini söyledi. Hatimoğulları, partisinin taleplerini şöyle sıraladı:

"Geliri asgari ücretin altında olan engellilere en az asgari ücret tutarında temel yurttaşlık geliri sağlanmalı. Engelli aylıkları, tıbbi cihaz ve yardımcı teknoloji ödemeleri güncel ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmeli. Süresiz engellilik raporlarının tekrar tekrar yenilenmesi dayatmasına son verilmeli. Bakın, yerellerde yaptığımız toplantılarda engelli yurttaşlarımızın en muzdarip olduğu konulardan biri bu. Adeta bir işkenceye dönüşüyor; raporları gidip yeniden yenilemek, yeniden yenilemek.

"ENGELLİLER SİYASETİN EŞİT ÖZNELERİ OLMALI"

Engelliler siyasetin, toplumsal yaşamın ve ortak geleceğimizin eşit özneleri olduğu bilinci hakim olmalı. Engelli yurttaşların ekonomi, ekoloji politikalarında, bütçe tartışmalarında, eğitimde, emek mücadelesinde, kadın özgürlüğü mücadelesinde, barış ve demokratik toplum tartışmalarında söz ve karar sahibi olması son derece önemlidir. Siyasetin her alanında temsil edilmeleri, parti örgütlerinde, yerel yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında aktif bir biçimde yer almaları gerekiyor. Engelliler adına konuşmak yerine engellilerle birlikte konuşmak bizim için çok temel bir ilkedir. Amacımız yalnızca bütçe kalemlerinin artırılmasını istemek değil, bütçenin hazırlanmasından uygulanmasına kadar bütün süreçlerinde engellilerin katılımıyla yürütüldüğü bir kamu yönetimi ve demokrasi anlayışının savunulmasıdır. Erişilebilir bütçe engelliler için ayrılmış birkaç ödenekten de ibaret değildir. Bütün kamu kaynaklarının eşitlik, erişilebilirlik, ayrımcılıkla mücadele ilkeleri doğrultusunda planlanmasını gerektirir.

"ERİŞİLEBİLİRLİK BİR TERCİH DEĞİL, KAMUSAL BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR"

Buradan iktidara sesleniyoruz: Engellileri yok sayan, haklarını erteleyen, ihtiyaçlarını görmezden gelen ve onları yardıma muhtaç bireyler olarak tanımlayan sağlamcı politikalarınızı reddediyoruz. Bu politikalara derhal son verin. Engelli yurttaşların haklarını güvence altına alın. Bütçeyi engellilerin katılımıyla hazırlayın. Erişilebilirliği bir tercih değil, kamusal bir yükümlülük olarak kabul edin. Eşit yurttaşlık bir lütuf değildir. Erişilebilirlik bir lütuf değildir. Bağımsız yaşam ayrıcalık değildir. Siyasal katılım bir ihsan değil; bunların tamamı temel insan hak ve özgürlükleri kapsamında ele alınmalıdır, böyle inşa edilmelidir. DEM Parti olarak sağlamcılığa karşı mücadeleyi büyütmeye, engelli haklarını siyasetin bütün alanlarında savunmaya ve erişilebilir, eşit, özgür bir yaşamı birlikte kurmak için çalışmaya devam edeceğiz."