(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutan hasta mahpusların ailelerini ziyaretinde iktidara seslenerek, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne sağlanacak en büyük katkı, hasta mahpusların çektiği bu işkenceye bir an önce artık son vermek. Bu bir vicdan meselesidir. Bu bir insanlık meselesidir. Bu bir hukuk meselesidir. Bir hak meselesidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adalet Bakanlığı önünde eylem yapan hasta tutukluların ailelerini ziyaret etti. Hatimoğulları burada yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki hasta mahpuslara çektirilenlerin mahpuslara ve ailelerine işkence olduğunu söyledi. "Biz bunu asla kabul etmedik, etmeyeceğiz" diyen Hatimoğulları, ailelerin başlattığı bu nöbete DEM Parti olarak sonuna kadar destek olacaklarını kaydetti.

İnsan hakları raporuna göre bin 412 hasta mahpus olduğunu, 335'inin ağır hasta, 230'unun da yaşamını tek başına idame ettirmede zorlandığı bilgilerini paylaşan Hatimoğulları, "105'i desteksiz yaşayamıyor. 105 hasta mahpus desteksiz yaşayamıyor. Bugün ATK'nın bu hasta mahsuslara rapor vermekten aciz bir işleyişe sahip olduğunu bütün Türkiye biliyor. ATK bilimsel, Hipokrat Yemini'nin gerekliliklerini yerine getirmeyen bir kurum olmaya devam ediyor. Buradan ATK'ya da sesleniyoruz. Siz hekimsiniz. Sizin göreviniz insanları hayata bağlamak. Siz Hipokrat Yemini ettiniz. Başvuran hastaların başvuruları sağlıklı bir biçimde değerlendirilmiyor. Velev ki eskaza cezaevinde kalamayacağına dair yüksek oranda engellilik raporu alan mahpusların da cezaevleri bunu işleme koymuyor. Bu da ayrı bir adaletsizlik. Adaletsizlik hem ATK'da hem de ceza infaz kurumunda ve bunu kabul etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVLERİ TABUTHANE OLMASIN"

Hatimoğulları, hasta hükümlü Tuncer Sağlam'ın hapishaneden cenazesinin çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün aileler eğer Ankara'nın göbeğinde, Adalet Bakanlığı'nın şu an önünde nöbet tutuyorsa, başka bir cenazenin çıkmaması içindir. Bugün ceza infaz kurumları mahpus infaz kurumlarına dönüşmüş durumda. Cezaevleri tabuthane potansiyeli taşıyor. Buradan aileler sesleniyor herkese. Cezaevleri tabuthane olmasın. Evin Zapsu 10 yıldır hapiste. Kızının feryadını sanırım bütün Türkiye ve dünya duydu. 10 yıldır cezaevinde. Kızları kendisiyle görüşebilmek için İstanbul Üniversitesi'ni tercih ediyorlar, Bakırköy Cezaevi'nde kendisini ziyaret edebilmek için. İşkence sadece mahpusa değil, aynı zamanda ailelerine de işkence yapılıyor. Kilometrelerce uzakta insanları cezaevine koymak etmiyormuş gibi bir de sürgüne gönderiyorlar. Niye? Aileleri gidip görüşmesin diye. Zaten birçok aile ağır yoksullukla karşı karşıya, yol parası dahi bulamayan ailelerimiz var. İşkence üstüne işkence."

Zapsu'nun Kayseri Bünyan Cezaevi'nde olduğunu, dördüncü evrede kanser hastası olduğunu kaydeden Hatimoğulları, "Ben buradan Adalet Bakanı'na soruyorum. Hangi vicdana, hangi dine, hangi imana sığar göz göre göre hasta mahpusu ölüme terk etmek? Siz bunun hesabını halka, vicdana, hakka, Allah'a verebilir misiniz? Var mı öyle bir derdiniz, var mı öyle bir korkunuz? Olsaydı bugün Evin Zapsu'ya bunlar çektirilmezdi" diye konuştu.

"AZ DA OLSA BİR VİCDAN KIRINTISI KALDIYSA YÜREĞİNİZDE BU İŞKENCEYE SON VERİN"

Hatimoğulları, Sincan Cezaevi'ndeki kadınları ziyaret ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kadın bölümünde nasıl bir işkenceyle karşı karşıya kaldıklarını kadınlar çok detaylı anlattı. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'yla bizler defalarca görüşme yaptık. Vekillerimiz defalarca görüşme yaptı. Nevroz Bozkurt kanser hastası ve doktora götürülmesi için girişimlerde bulunmamıza rağmen sağlıklı bir biçimde tedavisi yürütülmedi, hep ertelendi. Şimdi Etlik Hastanesi'ne götürüldü ama orada da ağır koşullarda tedavisi sürüyor. Buradan bir kez daha Adalet Bakanlığı'na, iktidara sesleniyorum. Az da olsa bir vicdan kırıntısı kaldıysa yüreğinizde, hasta mahpusların çektiği bu işkenceye derhal son verin. Burada eğer annelerimiz şunu söylüyorsa, 'Ya çocuklarımız bırakılır ya da biz buradan artık ayrılmayız, gerekirse kendimizi yakarız' diyorsa, bıçak kemiği deldi geçti. Acı yürekleri artık dağladı. Artık tahammül kalmadı, kalmadı, kalmadı. O nedenle aileler bugün burada. O nedenle bugün anneleri gözyaşları içinde bu nöbeti tutuyor. Artık yeter, artık yeter."

"KÜRT'LE NASIL BARIŞMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

İki yıldır Barış ve Demokratik Toplum Süreci görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Hatimoğulları, "Bugün analarımız soruyor, gittiğimiz bütün halk toplantılarında, yöneticilerimiz soruyor yerellere gittiğimizde, hasta mahpuslar hala cezaevinde tutulurken, ağır hasta mahpuslar adeta cezaevlerinde ölüme terk edilmişken bunlar Kürt'le nasıl barışmayı düşünmekteler acaba? İktidara, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Adalet Bakanı'na, devletin bürokrasisinde bu süreci yürütenlere buradan bir kez daha sesleniyorum. Ailelerin, hasta mahpusların yakınlarının bu taleplerini yerine getirin. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne sağlanacak en büyük katkı, hasta mahpusların çektiği bu işkenceye bir an önce artık son vermek. Bu bir vicdan meselesidir. Bu bir insanlık meselesidir. Bu bir hukuk meselesidir. Bir hak meselesidir" dedi.

Hatimoğulları, Türkiye ve dünyadaki sağlık kuruluşları ile insan hakları kuruluşlarına, "Türkiye'de başta İnsan Hakları Derneği olmak üzere bu süreci ve bu sorunu sahiplenen, emek veren çok değerli kurumlarımız var. Bunları arttıralım. Türkiye'de de uluslararası ölçekte de hem sağlık kuruluşlarını hem insan hakları kuruluşlarını burada, Ankara'nın göbeğinde, Adalet Bakanlığı'nın önünde hasta mahsuslarına sahip çıkan, çocuklarına sahip çıkan ailelerimizle çok daha güçlü bir desteğe davet ediyorum" diye seslendi.

Tülay Hatimoğulları, "Değerli ailelerimiz, şunu bilmenizi isterim ki, DEM Parti olarak burada hem yürüttüğünüz nöbette hem de verdiğiniz mücadelede her konuda her daim biriz, beraberiz ve bu sürecin başarıya ulaşması için sizlerle bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Cezaevleri tabuthane olmasın" şeklinde konuştu.