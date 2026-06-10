(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Fatoş Pınar Türker'e destek mesajı yayımladı.
15 aydır cezaevinde tutulan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in dün mahkeme salonunda ifade verirken, gözaltı sürecinde çıplak arama yapıldığına yönelik sözleri tepki yarattı.
Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yapan utansın, ben utanmıyorum' diyen Fatoş Pınar Türker'e dayanışma duygularımızı iletiyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Hatimoğulları'ndan Türker'e Destek - Son Dakika
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