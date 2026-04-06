Hatipler\'den AA\'nın 106. Yılına Ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hatipler, ziyarette, AA'nın 106. kuruluş yılını kutlayarak personeli tebrik etti.

AA'nın, köklü geçmişi, ilkeli habercilik anlayışı ve güçlü yayın ağıyla Türkiye'de ve dünyada güvenilir referans noktası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Hatipler, "Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, başta emek veren tüm çalışanları olmak üzere Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaret dolayısıyla Hatipler'e teşekkür etti.