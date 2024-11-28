Hattat Bilal Akkaya'nın "Yeni Yüzyıl" sergisi MÜSİAD EXPO'da sanatseverle buluştu - Son Dakika
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Hattat Bilal Akkaya'nın "Yeni Yüzyıl" sergisi MÜSİAD EXPO'da sanatseverle buluştu

Hattat Bilal Akkaya\'nın "Yeni Yüzyıl" sergisi MÜSİAD EXPO\'da sanatseverle buluştu

Hattat Bilal Akkaya'nın "Yeni Yüzyıl" başlıklı sergisi, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda açıldı.

28.11.2024 15:51
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Hattat Bilal Akkaya'nın "Yeni Yüzyıl" başlıklı sergisi, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda açıldı.

Bilal Akkaya Art'tan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden fuarda ziyarete açılan sergide, 24 eser yer aldı.

Sergide, dünya koleksiyonundan yeni parçalar, ilk kez sergilenen kurumsal proje eserleri ve ticaretle ilgili erdemlerin anlatıldığı koleksiyondan eserlerin yanı sıra fuara özel seçilen 3 yeni eser de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Akkaya, geleneksel hat sanatı üzerine ders aldığını aktardı.

Grafik eğitiminden de beslendiğini vurgulayan Akkaya, bu nedenle çizgisinin biraz da modern hale geldiğini belirterek, "Reklamcılık sektöründe markalaşma üzerine aldığımız eğitimden dolayı markaların sanata olan ihtiyacını görmüş olduk ve markalardan aldığımız brifler çerçevesinde markalara özel, onların vizyonuna ve misyonuna uygun koleksiyonlar yapmaya başladık. Bu da çok ciddi bir kabul gördü. Ülkemizin birçok önde gelen markasına farklı adetlerde, şekillerde kurumların ihtiyacına uygun kurumsal sanat eserleri üretme imkanını bulduk. MÜSİAD EXPO'da açtığımız sergide 2 başlık altında getirdiğimiz 24 eser yer alıyor. Yarısı bizim kendi koleksiyonumuzdan oluşan özgün tasarımlar, diğer yarısı da kurumların ihtiyacına göre ürettiğimiz kurumlara özel koleksiyon eserlerimiz." ifadelerini kullandı.

Fuara özel seçilen 3 eser ilk kez sergileniyor

Akkaya, koleksiyonunda bin 100'den fazla tasarımın bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu fuarda ilk kez sergilenen "Sıdk" (Sidq) adlı eser, ticaretin ana omurgasını oluşturan doğruluğa dikkati çekiyor. İslam dini Malezya ve Endonezya gibi dünyanın birçok ülkesine sadık, doğru sözlü, doğru özlü tüccarlar vesilesiyle yayılmıştır. O bölgelerde savaşılmadan, tüccarların sergilediği doğruluklar sayesinde yayılmıştır. MÜSİAD fuarı olunca böyle bir eserle o mesaja vurgu yapmak istedim. O eserimde iki tane kırmızı nokta var. Birincisi doğru olmak, ikincisi de doğrularla beraber olmayı simgeliyor. Çünkü doğru olmak yetmiyor. Etrafınızı da doğru insanlardan oluşturmanız gerekiyor. İlk kez burada sergilenen, kendi koleksiyonumuza ait eserin hikayesi, bizdeki ilham kaynağı bu."

Fuarda ilk kez izlenime sunulan diğer eserin "Bakara Suresi, 275. Ayet" adlı "Oysa Allah (cc), alışverişi helal, ribayı (faizi) haram kılmıştır" anlamındaki Kuran-ı Kerim ayetinin ilk bölümünün yer aldığı tablo olduğunu aktaran Akkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Ticaret Fuarı olduğu için onlara bir mesaj vermesi bakımından, bu eseri de çalışmalarımın içinden seçerek buraya getirmiş oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu için her biri bir insanı ifade eden 99 elif harfi ve ortasında ay yıldızın damgası vurulmuş şekilde hazırladığımız özel tasarım da bu fuarda ilk kez sergilenen eserler arasında. Bu yüzyıla Türkiye damgasını vuracak düşüncesiyle hazırladığımız Türkiye Yüzyılı logosu formatında '99 Elif ve 5 Allah (c.c.) Tekrarı' adlı bu eserin ortasında da beş adet yıldız şeklinde Lafzatullah yani Allah yazısı bulunuyor."

Sergi, fuar kapsamında yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Hattat, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hattat Bilal Akkaya'nın 'Yeni Yüzyıl' sergisi MÜSİAD EXPO'da sanatseverle buluştu - Son Dakika

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