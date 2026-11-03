Hava ambulansı, Seydişehir\'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Konya\'ya taşıdı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi

Seydişehir'de ikamet eden 35 yaşındaki Oğuz Atalay, gögüs ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Atalay, ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.