Hava ambulansı, Seydişehir\'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Konya\'ya taşıdı

Hava ambulansı, Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Konya'ya taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göğüs ağrısıyla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne giden 35 yaşındaki Oğuz Atalay'ın tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahalesi yapılan Atalay, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi
Seydişehir'de ikamet eden 35 yaşındaki Oğuz Atalay, gögüs ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan tetkiklerde kalp krizi rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Atalay, ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?