Hava ambulansı, Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Konya'ya taşıdı - Son Dakika
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Hava ambulansı, Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Konya'ya taşıdı

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Hava ambulansı, Seydişehir\'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Konya\'ya taşıdı
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Göğüs ağrısıyla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne giden 35 yaşındaki Oğuz Atalay'ın tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahalesi yapılan Atalay, Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansıyla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi

Seydişehir'de ikamet eden 35 yaşındaki Oğuz Atalay, gögüs ağrısı şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Atalay, ilk müdahalenin ardından Millet Bahçesi'ne inen hava ambulansı ile Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hava ambulansı, Seydişehir'de kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastayı Konya'ya taşıdı - Son Dakika
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