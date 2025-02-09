Hava Harekatında 11 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, kararlıyız. Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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