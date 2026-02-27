Hava Harp Okulu'nda Uyuşturucu Soruşturması - Son Dakika
Hava Harp Okulu'nda Uyuşturucu Soruşturması

27.02.2026 09:55
Hava Harp Okulu'nda görevli 9 sözleşmeli er gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

UYUŞTURUCU soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulu'nda görevli 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bazı sözleşmeli erler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramalarda folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

=============================

2- YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 671 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, - İstanbul'da yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; MASAK ve Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği, bu cihazların yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Finansal hareketlerin incelenmesinde, daha önce yasadışı bahis oynattıklarına ve buradan haksız kazanç elde ettikleri için işlem görmüş kişi ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı tespit edildi. Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yasadışı bahis ve POS tefeciliği suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

