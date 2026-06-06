Türk Hava Kuvvetleri 115 Yaşında: Çiğli'de Havacılık Festivali

(İZMİR) - Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen festivale öğrenciler, veliler, gaziler, şehit aileleri ve askeri personel katıldı.

Festivalin açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla birlikte Hava Harp Okulu Marşı'nı seslendirdi.

Açılış programı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan hava araçlarını selamladı.

Festival kapsamında paraşüt gösterileri gerçekleştirildi, genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY gösteri uçuşu yaptı ve personel kurtarma tatbikatı icra edildi. Programda ayrıca Türk Yıldızları gösteri uçuşu da yer aldı.

Öğrenci ve velilerin katılımına açık olan festivalde, hava ve paraşüt gösterileri, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler ziyaretçilerle buluşuyor.