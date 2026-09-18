Hava Kuvvetleri Batı Karadeniz\'de Karadeniz Eğitim Uçuşu gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Batı Karadeniz'de Karadeniz Eğitim Uçuşu gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklarla Batı Karadeniz üzerinde 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' yapıldığını açıkladı. Eğitim uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
BATI Karadeniz üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarla 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: DHA
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