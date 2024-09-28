Kadıoğlu, Şehit Aileleri İle Buluştu

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1) HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KADIOĞLU, İZMİR'DE ŞEHİT AİLELERİ İLE BULUŞTU

HAVA Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda şehit aileleri onuruna akşam yemeği verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından şehit aileleri onuruna verilen akşam yemeğine eşi, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ile Hava Kuvvetleri'ne bağlı generaller ve şehit yakınları katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, yemek öncesinde şehit yakınlarıyla tek tek selamlaşarak sohbet etti.