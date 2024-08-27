Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'da Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'da yeni oluşturulan Hava Unsur Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yeni oluşturulan Hava Unsur Komutanlığı daimi konuşlanmasının ardından Katar'a ziyaret gerçekleştirdi.
Orgeneral Kadıoğlu, ilk uçuşu, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Ahmad Al-Mannai ile yaptı.
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