Hava Kuvvetleri\'nde Devir Teslim Töreni

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katılımı ile Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreninde Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.
