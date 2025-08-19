Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni - Son Dakika
Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni

Hava Kuvvetleri\'nde Devir Teslim Töreni
19.08.2025 19:39
Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katılımıyla Muharip Hava Kuvvetleri'nde devir teslim yapıldı.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katılımı ile Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreninde Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.

Kaynak: DHA

Ziya Cemal Kadıoğlu, İsmail Güneykaya, Korgeneral, Orgeneral

Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni - Son Dakika

Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni
