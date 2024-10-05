Hava Saldırısı: Tedmur Askeri Havalimanı Vuruldu - Son Dakika
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Hava Saldırısı: Tedmur Askeri Havalimanı Vuruldu

Humus'ta Tedmur Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında İran destekli gruplar hedef alındı.

05.10.2024 02:46
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TEL Suriye'nin Humus ilinde, Beşşar Esed rejiminin, yönetimini İran destekli gruplara bıraktığı Tedmur Askeri Havalimanı'na saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, saat 00.30 sularında Humus ilinin doğusunda Tedmur Askeri Havalimanı ve çevresinde varlık gösteren İran destekli gruplara ait askeri mühimmat deposuna birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Diğer yandan, kaynaklara göre, saat 01.15 sularında ise İran destekli grupların roket geliştirme ve üretme ile mühimmat ve askeri eğitim üssü olan Humus'un doğusundaki T4 Askeri Havalimanı'nda patlama sesleri duyuldu.

İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Saldırısı: Tedmur Askeri Havalimanı Vuruldu - Son Dakika

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