22.03.2026 16:39
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kazası sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin şehit oldu. Acı haber, Isparta'daki ailesine iletildi ve eve Türk bayrağı asıldı. Vali Abdullah Erin, şehitler için taziye mesajı yayımladı.

Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in şahadet haberi, Isparta'da merkez Gülcü Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve vatandaşlar taziye için eve gelmeye başladı.

VALİ ERİN'DEN TAZİYE MESAJI

Isparta Valisi Abdullah Erin yayımladığı taziye mesajında, 'Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucunda Isparta nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Hv. Svn. Binbaşı Sinan Taştekin ve beraberinde iki ASELSAN teknisyenimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a ve aziz Türk Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:50
Fatih’te çöken binada enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binada enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Advertisement
