Hava Sıcaklıkları Artacak

(ANKARA) - Hava sıcaklıkları güney, iç ve batı bölgelerde 3-5 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün güney, iç ve batı bölgelerde 3-5 derece artacağı öngörülüyor.