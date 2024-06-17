Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Kurban Bayramı'nda birlikleri ziyaret etti

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(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir, Diyarbakır ve Merzifon'daki harekat merkezleri ve jet üs komutanlıklarında; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla harekat merkezleri ve komutanlıkları ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde, Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ve Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak görevi başında bulunan birlik komutanlarının ve personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise Donanma Komutanlığı'nda ve bağlı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak personel ile bayramlaştı.