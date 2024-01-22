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Havaalanı polisini şok eden olay: Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika
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Havaalanı polisini şok eden olay: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda XRay cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şok etti. Babaannesi ve dedesini uğurlamaya gelen çocuğun oyuncak silahları, polisler tarafından fark edildi ve çanta gözetim altına alındı. Daha sonra silahların oyuncak olduğu anlaşılınca, herkes gülmeye başladı ve çocuk ailesini yolcu etti.

Havaalanı polisini şok eden olay: Gerçek sonradan ortaya çıktı
22.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:44
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Havaalanı polisini şok eden olay: Gerçek sonradan ortaya çıktı

X Ray cihazından geçen 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şaşırttı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda XRay cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şok etti.

Edinilen bilgiye göre, babaannesi ve dedesini kutsal topraklara olan Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını XRay cihazına koyup geçiş yaptı. Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı. Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler. Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polis amcalarıyla oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti.

Kaynak: İHA
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