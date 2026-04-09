Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dr. Özlem Gündüz'ün 18 Yıllık Sağlık Nöbeti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), 'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' belgesel serisinin ikinci bölümünde, Dr. Özlem Gündüz'ün 18 yıllık mesleki yolculuğunu ekranlara taşıyor. Gündüz, Sabiha Gökçen Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi'nde (SDM) 18 yıldır görev yapıyor ve havalimanının küresel bir sağlık kalesi olduğunu kanıtlıyor.

7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası'na özel hazırlanan bu yayında, Sağlık Denetleme Merkezleri'nin havacılık ekosistemindeki stratejik ağırlığı vurgulanıyor. Gündüz, bu merkezlerin poliklinik rutinlerinden farklı olarak küresel risklere karşı denetim otoritesi gibi çalıştığını belirtiyor. Uluslararası giriş-çıkışlardaki sınır sağlığı hizmetlerinin sivil havacılıktaki hayati konumuna dikkat çekiyor.

Dr. Özlem Gündüz, havalimanında sağlıkçı olmanın tanınır olmadığını ifade ediyor ve topluma bu birimin önemini anlatmanın gerekliliğini vurguluyor. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarında kritik 'sağlık sınır bekçileri' olduğunu söylüyor. Merkez, Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirimlerini takip ediyor ve olağan dışı durumlarda halk sağlığı acil durum planlarını devreye alıyor.

Gündüz ayrıca, havalimanının 'beyni' olarak adlandırılan Güvenlik Komisyonu'ndaki iki kadından biri olarak, kadın vizyonunun terminal operasyonlarına kattığı eşsiz değeri anlatıyor. Kadınların karar alma süreçlerinde sezgisel ve empatik yaklaşımlarıyla fark oluşturduğunu belirtiyor. Sabiha Gökçen'in izinden giden kadınlar olarak, eşitliğin olduğu yerde sınırın olmadığına inandığını ifade ediyor.

'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' projesi, havacılık sektöründe fark oluşturan lider kadınların başarı öykülerini rol model anlatılarına dönüştürüyor. Bu belgesel serisi, toplumsal bir dönüşümün dijital hafızasını oluşturarak, genç kuşaklara ilham veriyor ve kadın emeğini görünür kılmayı hedefliyor.