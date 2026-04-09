Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dr. Özlem Gündüz'ün 18 Yıllık Sağlık Nöbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dr. Özlem Gündüz'ün 18 Yıllık Sağlık Nöbeti

09.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' belgesel serisinin ikinci bölümünde, Dr. Özlem Gündüz'ün 18 yıllık havacılık kariyerini ve sağlık denetleme merkezi konusundaki önemli rolünü ele alıyor. Gündüz, kadınların karar alma süreçlerindeki etkisini ve havacılık sektöründeki kritik rollerini vurguluyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), 'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' belgesel serisinin ikinci bölümünde, Dr. Özlem Gündüz'ün 18 yıllık mesleki yolculuğunu ekranlara taşıyor. Gündüz, Sabiha Gökçen Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi'nde (SDM) 18 yıldır görev yapıyor ve havalimanının küresel bir sağlık kalesi olduğunu kanıtlıyor.

7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası'na özel hazırlanan bu yayında, Sağlık Denetleme Merkezleri'nin havacılık ekosistemindeki stratejik ağırlığı vurgulanıyor. Gündüz, bu merkezlerin poliklinik rutinlerinden farklı olarak küresel risklere karşı denetim otoritesi gibi çalıştığını belirtiyor. Uluslararası giriş-çıkışlardaki sınır sağlığı hizmetlerinin sivil havacılıktaki hayati konumuna dikkat çekiyor.

Dr. Özlem Gündüz, havalimanında sağlıkçı olmanın tanınır olmadığını ifade ediyor ve topluma bu birimin önemini anlatmanın gerekliliğini vurguluyor. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarında kritik 'sağlık sınır bekçileri' olduğunu söylüyor. Merkez, Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirimlerini takip ediyor ve olağan dışı durumlarda halk sağlığı acil durum planlarını devreye alıyor.

Gündüz ayrıca, havalimanının 'beyni' olarak adlandırılan Güvenlik Komisyonu'ndaki iki kadından biri olarak, kadın vizyonunun terminal operasyonlarına kattığı eşsiz değeri anlatıyor. Kadınların karar alma süreçlerinde sezgisel ve empatik yaklaşımlarıyla fark oluşturduğunu belirtiyor. Sabiha Gökçen'in izinden giden kadınlar olarak, eşitliğin olduğu yerde sınırın olmadığına inandığını ifade ediyor.

'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' projesi, havacılık sektöründe fark oluşturan lider kadınların başarı öykülerini rol model anlatılarına dönüştürüyor. Bu belgesel serisi, toplumsal bir dönüşümün dijital hafızasını oluşturarak, genç kuşaklara ilham veriyor ve kadın emeğini görünür kılmayı hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sabiha Gökçen Havalimanı, Havacılık, İstanbul, Belgesel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dr. Özlem Gündüz'ün 18 Yıllık Sağlık Nöbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için devlet harekete geçti
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için devlet harekete geçti
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:31:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dr. Özlem Gündüz'ün 18 Yıllık Sağlık Nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.