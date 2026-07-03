Havalimanında Uyuşturucu Kuryesi Tutuklandı

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda, polisin operasyonunda gözaltına alınan ve midesinde 50 kapsül halinde 490 gram metamfetamin taşıyan yabancı uyruklu kurye S.M., tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından hava yoluyla uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Takibin ardından uyuşturucuyu yutarak getirdiği tespit edilen şüpheli yabancı uyruklu kurye S.M., önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptığı sırada, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.M.'nin hastanede yapılan iç beden muayenesinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahaleyle çıkarılan 50 adet kapsülün içinden toplam 490 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.