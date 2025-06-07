Havalimanında Yasa Dışı İlaç Operasyonu - Son Dakika
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Havalimanında Yasa Dışı İlaç Operasyonu

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07.06.2025 14:44
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Havalimanında Yasa Dışı İlaç Operasyonu
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İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon lira değerinde yasadışı ilaç ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri denetimde yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen beş kişiye ait 7 valizde kanser, kemik erimesi, romatizma, kök hücre gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan, çok sayıda faturasız, Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan ve büyük kısmı soğuk zincire tabi olan yaklaşık 12 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan beş kişiden üçü sınır dışı edilirken, ikisi hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla 29 Mayıs'ta çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gelen 5 kişiye ait toplam 7 valiz arandı.

Aramalar sonucunda 80 kutu kanser, kansızlık, kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan ilaçlar, 134 kutu ilaç, 167 çözelti, 36 enjeksiyonluk ilaç, 900 kapsül, 7 bin 200 cam ampul ve çok sayıda boş ilaç kutusu ele geçirilirdi.

İlaçların bir kısmının Sağlık Bakanlığı onayının bulunmadığı, bazılarının faturasız olduğu, bazı ilaçların ise sadece hastane kullanımı için ruhsatlı olduğu tespit edildi. Öte yandan ilaçların büyük bölümünün soğuk zincirle taşınması gereken kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu belirlenirken ilaçları yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen R.E, H.B, A.E, X.W. ve M.H. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Havalimanı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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