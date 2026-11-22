(ANKARA) - HAVELSAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırladığı Görev Planlama Yazılımı'nın HÜRKUŞ Projesi kapsamındaki kabul süreçlerinin tamamladığını açıkladı. Yazılım, rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu entegrasyonu ve acil durum senaryoları gibi parametreleri işleyerek uçuş hazırlıklarının dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor.

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde uzun yıllardır kullanılan Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Sistemi, HÜRKUŞ platformuna özel olarak entegre ediliyor. Eğitim odaklı platformların ihtiyaçlarına göre özelleştirilen sistem, görev sonrası değerlendirme (debriefing) kabiliyetleriyle pilotların eğitim ve gelişim süreçlerine katkı sağlıyor.

Geliştirilen yazılım, rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu entegrasyonu ve acil durum senaryolarına ilişkin verileri işleyerek uçuş hazırlıklarının dijitalleştirilmesine olanak tanıyor. Böylece pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin operasyonel süreçlerde daha hızlı ve hatasız karar alması, eğitim ve saha operasyonlarında zaman yönetiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile tam entegre çalışabilen yazılım, hava görev emirleri, hava sahası bilgileri ve meteorolojik verilerin görev planlamasında kullanılmasını sağlıyor. Sistem, ağ bağlantısından bağımsız olarak da kullanılabiliyor.

HAVELSAN, geliştirilen yazılımın Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığının azaltılmasına ve milli havacılık ile savunma sanayiinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti.