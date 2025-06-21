HAVELSAN ve TDK'dan Türkçe için Dijital Proje - Son Dakika
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HAVELSAN ve TDK'dan Türkçe için Dijital Proje

HAVELSAN ve TDK\'dan Türkçe için Dijital Proje
21.06.2025 10:39
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HAVELSAN ve TDK, Türkçenin teknolojiyle entegrasyonu için işbirliği protokolü imzaladı.

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçenin teknolojiye entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliğine gidiyor.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işbirliğine ilişkin protokol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından imzalandı.

Türkçenin teknolojiyle entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliğiyle "TDK verilerinin yapay zeka teknolojileriyle dijitalleştirilmesi, güncellenmesi ve modellenmesi" hedefleniyor.

Ayrıca, 5 yıl sürecek işbirliği kapsamında TDK'nin sahip olduğu geniş edebi eser ve doküman arşivinin dijitalleştirilmesi ve HAVELSAN'ın üretken yapay zeka modeli MAIN kullanılarak milli imkanlarla "Türkçe Derlem Tabanlı Sözlük" oluşturulması amaçlanıyor.

Üç fazda yürütülecek projenin ilk 6 aylık döneminde veri altyapısı kurulacak ve sayısallaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Daha sonraki fazlarda ise yapay zeka uygulamaları ve büyük dil modelleri geliştirilerek Türkçenin dijital dünyadaki varlığı güçlendirilecek.

"Geleceğe daha sağlam ve sistematik bir miras bırakacağız"

TDK'nin sahip olduğu kapsamlı metin kütüphanesi, bu projede kritik bir kaynak olarak rol alacak. Kurum, HAVELSAN'ın teknik desteğiyle bu zengin veri setini MAIN yapay zeka modeliyle uluslararası profesyonel standartlarda işleyerek milli ve bağımsız bir "Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük Projesi" de resmen hayata geçirilecek.

TDK Başkanı Mert, törende yaptığı konuşmada, "Dil, bir milletin en temel unsurudur. TDK olarak üzerinde en fazla çalıştığımız konulardan biri 'Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük' ve 'Büyük Dil Modeli'. HAVELSAN ile yürüttüğümüz bu önemli proje sayesinde Türkçe'mizin dijital dünyadaki konumu güçlenecek, geleceğe daha sağlam ve sistematik bir miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da "Bu proje, teknik bir yazılım çalışmasının ötesinde, Türk kültürüne ve diline değer katacak stratejik bir sorumluluktur. TDK'nin akademik yetkinliği ile HAVELSAN'ın yapay zeka alanındaki tecrübesini ve MAIN ürünümüzün yeteneklerini bir araya getirerek, Türkçemizi dijital çağın en ileri teknolojileriyle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAVELSAN ve TDK'dan Türkçe için Dijital Proje - Son Dakika

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