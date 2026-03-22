Havran\'da 2 Katlı Binada Yangın

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ebubekir Mahallesi Selahattin Keskin Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.