Havran\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, makide başlayıp meraya sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Tepeoba Mahallesi kırsalında bulunan makilik alanda, saat 18.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle meraya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.