Havsa\'da 2 bin 200 metrelik yolda asfaltlama başladı, 5 bin 500 ton asfalt serilecek

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 2 bin 200 metrelik güzergaha 5 bin 500 ton asfalt serilecek.

Havsa Belediyesinden alınan bilgiye göre, asfaltlama çalışması ilçe merkezindeki Dörtyol mevkiinde, Varoş Mahallesi Uzunköprü Caddesi çıkışından Dörtyol'a kadar olan bölümde başlatıldı.

Çalışmalar, 23 Kasım Caddesi boyunca devam edecek.

Asfaltlama çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.