Edirne'nin Havsa ilçesinde tır çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü.
23 Kasım Caddesi'nde M.Ç idaresindeki 10 ARK 029 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ç'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, dorseyi vinç yardımıyla kaldırarak cenazeyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Cenaze cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Havsa'da Tır Çarpmasıyla Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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