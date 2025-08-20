Havuzda Can Pazarı: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir kreşte havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçedeki özel kreşin bahçesinde havuza düşmesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Berra Dizi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnegöl'de 12 Ağustos'ta özel kreş çalışanlarının fark etmesiyle düştüğü havuzdan çıkarılan 4 yaşındaki Berra Dizi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.