Havza Belediyesi ekipleri, güvenli olmadığı belirlenen metruk yapıyı yıktı

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Havza Belediyesince güvenli olmadığı belirlenen metruk yapı yıkıldı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünün genel asayiş ve güvenliğin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında, uzun süredir kullanılmadığı tespit edilen ve çevreye tehdit oluşturan 19 Mayıs Mahallesi Şehit Er Raşit Çakır Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bina, Havza Belediyesine bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Havza Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise halkın asayiş ve güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı, bu kapsamda olumsuz olayların önüne geçmek ve önleyici tedbirler kapsamında ilçede güvensiz ve metruk binaların tespit edilerek yıkımlarının gerçekleştirildiğini belirtildi.