Havza Belediyesi Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza Belediyesi Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Havza Belediyesi Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Havza Belediyesi Meclisi'nin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 5 yılda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri görüşüldü. Başkan Özdemir, meclis üyelerine teşekkür ederek, uyumlu çalışmaların ilçede güzel işlere imza atılmasını sağladığını belirtti. Meclis üyelerine plaket takdim edildi.

06.03.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Belediyesi Meclisi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında yapılan toplantıda 5 yılda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Özdemir, 5 yılda Havza'da birçok hizmete birlikte imza attıklarını belirterek, "Bugün 2019-2024 döneminin son toplantısını düzenlemekteyiz. Öncelikle ilçemize yapmış olduğumuz hizmetlerden ötürü sizlere teşekkür ederim. Uyum içerisinde beş yıl geçirdik. Bu uyumun karşılığında ilçemizde güzel işlere imza attık. Gerek iktidar partimizin gerek ise muhalefet partilerimizin meclis üyelerinin uyumlu çalışmaları takdire şayan ve örnek bir çalışma modeli oldu." dedi.

Gelişen ve büyüyen bir ilçe için çalıştıklarını ifade eden Özdelir, "Bunu da başardığımıza inanıyorum. Beş yıl boyunca ilçemize hizmet noktasında birlikte çalıştığımız tüm Meclis üyesi arkadaşlarımız ile belediyemiz ve ilçemizin menfaatleri için aldığımız tüm kararlarda uyum içerisinde çalıştık. Kendilerine göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diliyorum. Hepiniz hakkınız helal edin." diye konuştu.

Meclis üyeleri adına konuşan Hayrettin Şahin ise Havza Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür ederek, "5 yıl AK Parti, MHP ve CHP meclis üyeleri olarak ilçemiz için çalışmanın gayreti içerisinde olduk. Öncelikle Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Meclis gündeminin konuşulmasının ardından Özdemir, Belediye Meclisi üyelerine 5 yıllık görevleri anısına plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, Havza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Belediyesi Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İshaklı Köyü'nde 40 Yıllık Yol Hayali Gerçekleşti
    12:56 İshaklı Köyü'nde 40 Yıllık Yol Hayali Gerçekleşti

    Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde yaşayan Hanife Kuru'nun 40 yıldır evinin kapısına yol gelmesini beklediği hayali gerçekleşti. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmasıyla 40 yıllık ulaşım sorunu sona erdi. Kuru, artık evinden araca binip istediği yere rahatlıkla gidebileceğini söyledi.

  • Çanakkale'de 15 Operasyonda 243 Kaçak Göçmen Yakalandı, 15 Organizatör Tutuklandı
    12:56 Çanakkale'de 15 Operasyonda 243 Kaçak Göçmen Yakalandı, 15 Organizatör Tutuklandı

    Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.

  • Bandırma'da Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalanan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı
    12:56 Bandırma'da Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalanan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

    Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.

  • Bandırma'da Banka Kartı Çalıp 58.300 TL Çeken Şahıs Yakalandı
    12:55 Bandırma'da Banka Kartı Çalıp 58.300 TL Çeken Şahıs Yakalandı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisinde bulunan banka kartını çalan ve karttan 58.300 TL çeken şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Bandırma Körfezi'ne İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
    12:54 Bandırma Körfezi'ne İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan İleri Biyolojik Bandırma Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yüzde 44'ünü tamamladı. Hızla devam eden çalışmaların sonunda Bandırma Körfezi eski ihtişamına kavuşacak.

  • Çorum'da mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi
    12:53 Çorum'da mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi. Sızıntı nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatılırken, tankerin olay yerinden vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

  • Antalya'da Hortum Sonucu Seralar Zarar Gördü
    12:53 Antalya'da Hortum Sonucu Seralar Zarar Gördü

    Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde dün meydana gelen hortum sonucu seralarda hasar oluştu. Kumluca'da 400 dekar serada yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiler, seralarını yeniden kapatmaya başladı. Hortumun etkilediği bölgelerde plastik seraların hasarının kısa sürede onarılabileceği ancak cam seralarda bu yıl yeni ürün alınamayacağı belirtildi. Demre'de ise 200 dekar sera alanında hasar meydana geldi. İlçede gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülüyor.


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Havza Belediyesi Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement