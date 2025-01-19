Havza Ceza İçin İskilipli Kadın Mahkemeyi Kazandı - Son Dakika
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Havza Ceza İçin İskilipli Kadın Mahkemeyi Kazandı

Havza Ceza İçin İskilipli Kadın Mahkemeyi Kazandı

Meral Balcı, Havza'da kesilen cezasının iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu ve kazandı.

19.01.2025 12:17
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Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Meral Balcı'nın hiç gitmediğini iddia ettiği Samsun'un Havza ilçesinde üzerine kayıtlı otomobilinin plakasına yazılan para cezası, mahkeme kararıyla iptal edildi.

İskilip Belediyesinden emekli Balcı, ilçe merkezindeki evine gelen ihbarname ile üzerine kayıtlı 19 AAZ 489 plakalı otomobiline 15 Ocak 2024'te Samsun'un Havza ilçesinde "Trafik kurallarına uymamak" ve "Trafiği düzenlemekle görevli kişilerin uyarılarına uymamak" suçlarından 2 bin 190 lira para cezası kesildiğini öğrendi.

Kendisinin ve aracının bu tarihte İskilip ilçe merkezinde olduğunu savunan Balcı, eşi Şaban Balcı ile İskilip Sulh Ceza Hakimliğine verdiği dilekçeyle cezaya itiraz etti.

Balcı, mahkemeye verdiği dilekçede, Havza'ya hiç gitmediğini, otomobilini de belirtilen tarihlerde kimseye kullandırmadığını, teknik bir arıza nedeniyle kendisine cezai işlem uygulanmış olabileceğini belirterek, cezanın iptal edilmesini talep etti.

Havza Sulh Ceza Hakimliğine iletilen dilekçe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünden 19 AAZ 489 plakalı aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ile cezanın kesildiği tarihte ilçede olduğunu ispatlamasını istedi.

Havza Emniyet Müdürlüğünden Havza Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen yazıda ise aracın Havza'ya giriş yaptığına dair PTS kaydının bulunmadığı, ceza işleminin uygulandığı tarihte orada olduğunun ispatlanamadığı bildirildi.

Bunun üzerine Havza Sulh Ceza Mahkemesi, 2 bin 190 lira para cezasının iptal edilmesine karar verdi.

"Herkesin hakkını aramasını isterim"

Meral Balcı, AA muhabirine, ihbarname geldiğinde bir yanlışlık olduğunu anladığını, hemen mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Mahkeme kararıyla adaletin yerini bulduğunu vurgulayan Balcı, "İtirazımız kabul oldu. Hakkımızı aradık ve kazandık. Herkesin hakkını aramasını isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza Ceza İçin İskilipli Kadın Mahkemeyi Kazandı - Son Dakika

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