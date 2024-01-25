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Havza'da yapılan operasyonda 102 kesici alet ele geçirildi - Son Dakika
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Havza'da yapılan operasyonda 102 kesici alet ele geçirildi

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında internet üzerinden kesici alet satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi ve yapılan aramada toplam 102 kesici alet ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Havza\'da yapılan operasyonda 102 kesici alet ele geçirildi
25.01.2024 - 17:43,
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Havza'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 102 kesici alet satılmadan ele geçirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında internet üzerinden kesici alet satışı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, çeşitli ebatlarda satılmak üzere olan toplam 102 kesici alet ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Havza'da yapılan operasyonda 102 kesici alet ele geçirildi - Son Dakika
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