Havza'da 25 Mayıs Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Havza'da 25 Mayıs Festivali Hazırlıkları Başladı

Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için komite ilk toplantısını gerçekleştirdi.

05.05.2025 16:51
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Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında oluşturulan Festival Kutlama Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bu yıl Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 30.'su düzenlenecek festival için oluşturulan komisyon, Kaymakamlıkta Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında toplandı. Toplantıda festival kutlamaları kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında ön hazırlık ve görev dağılımı yapıldı.

Havza Kaymakamı ve Komite Başkanı Mustafa Ayvat, "Bu sene festivalde Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümünü kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün kalarak Milli Mücadele'nin temelini attığı Havza'nın Cumhuriyet tarihinde yeri ve önemini bu festivalde bir kez daha vurgulayacağız. Şimdiden festivalimize emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise "Festivalin startını bu toplantı ile vermiş olduk İnşallah bu yıl Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde festivalimizi 30.'sunu düzenleyeceğiz. Havzalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Toplantının sonunda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Hakem ve Gözlemci Kurulu Üyesi Ömür Gül tarafından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Güreş Ağası Yahya Ayan'a Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş adına minyatür kispet hediye etti.

Toplantıya Başkan İkiz'in yanı sıra Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Özgür Atala ve komite üyeleri katıldılar.

Kaynak: AA

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