Havza'da 3 Günde 115 Ünite Kan Bağışı Toplandı - Son Dakika
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Havza'da 3 Günde 115 Ünite Kan Bağışı Toplandı

Havza\'da 3 Günde 115 Ünite Kan Bağışı Toplandı

Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 3 gün süren kan bağışı kabul çalışmalarında 115 ünite kan bağışı toplandı. Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında Havza'da düzenlenen bağış çalışmasına Havza Kaymakamlığı, resmi kurumlar, Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllüleri destek verdi. Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, bağışçılara teşekkür etti.

23.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:09
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Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 3 gün süren kan bağışı kabul çalışmalarında 115 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında Havza'da da kan bağışı kabul edildi.

Kampanya kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 3 gün boyunca kan bağışı kabul edildi.

Havza Kaymakamlığı, resmi kurumlar ile Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllülerinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 115 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışçılarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kızılay, Havza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da 3 Günde 115 Ünite Kan Bağışı Toplandı - Son Dakika
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