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Havza'da anaokulu çocuklarına yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Havza İlk Kıvılcım Anaokulu, Havza Gençlik Merkezi ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliği ile dijital bağımlıkla mücadele kapsamında ilçe stadında düzenlenen etkinliğe katılan aileler ve çocuklar birbirinden renkli uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Okul Müdürü Galip Seven etkinliği dijital bağımlılığı azaltmak ve farkındalık oluşturmak adına düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımızı bilgisayar, televizyon ve cep telefonu üçgeninden kurtarıp doğa ile buluşturmak adına bu tür bir etkinlik düzenlendik. Çocuklarımızı doğa ile buluşturarak hayatlarına renk katmak istedik. Dijital bağımlılık ile mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımıza yönelik düzenlenen etkinliğimizde umarım çocuklarımız mutlu olmuşlardır." dedi.

Uçurtma şenliğine, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ da katıldı.