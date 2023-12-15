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Havza'da danelik mısır kurutma tesisi faaliyete geçti - Son Dakika
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Havza'da danelik mısır kurutma tesisi faaliyete geçti

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, DOKAP destekli proje kapsamında ilçede kurulan danelik mısır kurutma tesisinin faaliyete başladığını duyurdu. Tesiste incelemede bulunan Genç, tesisin maliyetinin 1 milyon 800 bin lira olduğunu ve bölge ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Tesisin faaliyete geçmesiyle 150 ton danelik mısırın işlendiği ifade edildi.

Havza\'da danelik mısır kurutma tesisi faaliyete geçti
15.12.2023 - 15:39,
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Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) destekli proje kapsamında ilçede kurulan danelik mısır kurutma tesisinin faaliyete başladığını bildirdi.

Tesiste incelemede bulunan Genç, 1 milyon 500 bin lira değerindeki kurutma tesisin yüzde 75'nin DOKAP, yüzde 25'nin de kendileri tarafından finanse edildiğini söyledi.

Tesisin makine ekipman alımı ve inşaat maliyetiyle yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya mal olduğunu anlatan Genç, "Mısır ülke ekonomimiz için önemli bir ürün ve depolanması için uygun nem oranına sahip olması gerekiyor. Bölgemizde danelik mısır, hasat sonrası yaklaşık yüzde 25 oranında rutubete sahip oluyor. Mısırın depolanması için ürünün yüzde 15-16 rutubet oranında olması gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz proje ile bölge ve ülke ekonomimize katkı sunmayı hedefledik." dedi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çayır ve Mera Şube Müdürü Namık Akgül, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile emeği geçenlere teşekkür eden Genç, bölge çiftçisine hizmetlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Genç, tesisin faaliyete geçmesiyle 150 ton danelik mısırın işlendiğini vurgulayarak, "Tesisimizi sezon sonuna ancak yetiştirdik. İnşallah önümüzdeki sezon daha çok mısırı işleyeceğiz. Tesisimiz Havzalı çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Ziyarette Havza Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İlhami Oğuz ile yönetim kurulu üyeleri Uğur Sağlam ve Seyitahmet Ünal da bulundu.

Kaynak: AA
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Doğu Karadeniz Projesi, Mısır, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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