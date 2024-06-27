Havza'da Dev Ekranda Çekya-Türkiye Maçı Heyecanı - Son Dakika
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Havza'da Dev Ekranda Çekya-Türkiye Maçı Heyecanı

Havza\'da Dev Ekranda Çekya-Türkiye Maçı Heyecanı

Samsun'un Havza ilçesinde, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşma, Havza Belediyesi tarafından meydana kurulan dev ekrandan canlı olarak yayımlandı. Belediye Başkanı Murat İkiz ve vatandaşlar, Mehmetçik Meydanı'nda toplanarak maçı izledi. Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Başkan İkiz, Milli Takım'ın başarısından gurur duyduğunu belirterek, takımı kutladı ve başarılar diledi.

27.06.2024 09:19
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Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.

Havza Belediyesi organizasyonuyla canlı olarak yayımlanan Çekya-Türkiye karşılaşmasını Belediye Başkanı Murat İkiz ve vatandaşlar, Mehmetçik Meydanı'ndan takip etti.

Maçı Türkiye'nin 2-1 kazanmasıyla vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.

İkiz, Milli Takım'ın başarısından dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, "Milli Takım'ımız bir kez daha gururumuz oldu. Rakibini yenerek son 16'ya kalan takımızı kutluyorum. Ay yıldızlı takımımıza başarılar diliyorum. Yüreğimiz ve dualarımız onlarla." dedi.

Kaynak: AA

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