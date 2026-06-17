Havza'da Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Havza'da Futbol Turnuvası Başladı

Havza\'da Futbol Turnuvası Başladı
17.06.2026 08:52
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Havza Kaymakamlığı'nın düzenlediği futbol turnuvası başladı, ilk maçta Havza Emniyet kazandı.

Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve 4 grupta 13 takımın mücadele ettiği Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası kapsamında ilk maç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu halı sahasında oynandı.

İlk maçta Havza İlçe Emniyet, Havza KYK'yı 16-7 mağlup etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Futbol, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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