Havza\'da Gençlere Finansal Okuryazarlık Eğitimi Verildi

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AB Erasmus+ programı kapsamında hazırlanan ve 18 ay süreli "Fırsatı Kısıtlı Gençlere Finansal Okuryazarlık Konusunda Dijital Eğitim" projesinin çalışmaları çerçevesinde Havza'da gençlere yönelik eğitim verildi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'ndeki eğitimde, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Görevlisi aynı zamanda AB Projeleri Koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen tarafından öğrencilere finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlığın ilkeleri ve proje anlatıldı.

Dikmen, finansal okuryazarlığın genel anlamı ile para ile karar verme yeteneği olduğunu vurgulayarak, "Finansal okuryazarlığın beş ilkesi kazanmak, tasarruf etmek, borç almak, harcamak ve varlıkları korumaktır. Finansal okuryazarlık daha iyi finansal kararlar almanıza yardımcı olur genel olarak gelişme ve finansal refah sağlar. Finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmek finansal kendine yeterlilik becerisi kazandırır ve istikrarı teşvik eder." dedi.