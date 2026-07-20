Havza'da Kıbrıs şehitleri için mevlit okundu - Son Dakika
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Havza'da Kıbrıs şehitleri için mevlit okundu

Havza\'da Kıbrıs şehitleri için mevlit okundu
20.07.2026 15:30
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Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu.

Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu.

Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilciliği tarafından Havza Müftülüğü işbirliği ile şehitler için Kevser Camisi'nde mevlit okundu.

Mevlidin ardından Havzalı Kıbrıs şehitleri Ali Rıza Karaoğlan ve Sebahattin Yılmaz ile tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programına Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilcisi Harun Saat, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldılar.

Mevlit programının ardından Havza Müftü Vekili Ali Önen ve beraberindeki din görevlileri Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciğini ziyaret ettiler.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Kıbrıs şehitleri için mevlit okundu - Son Dakika

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