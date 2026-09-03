Havza'da Kızılay kan bağışı kampanyasında 2 günde 116 ünite toplandı
Türk Kızılay, Havza'da 2 gün süren kan bağışı kampanyasında 116 ünite kan topladı. Bağışçılara termos hediye edilirken, Kızılay sodası ve tatlı ikram edildi.
Türk Kızılay, Havza'da düzenlediği kampanya ile 116 ünite kan bağışı topladı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.
Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış aracında gönüllülerden 2 gün boyunca 116 ünite kan bağışı alındı.
Yapılan çalışmada ayrıca Kızılay'a kan bağışında bulunanlara termos hediye edilerek Kızılay sodası ve tatlı ikram edildi.
Kaynak: AA
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