Havza'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu - Son Dakika
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Havza'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk artıyor. İlçenin farklı noktalarında kurulan tezgahlarda bıçaklar uygun fiyatlarla biletiliyor. Kurbanlık bıçaklar ise daha yüksek fiyatlarla satılıyor. Bıçak bileyenler, vatandaşlara son güne kadar beklememeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

12.06.2024 16:33
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Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 20, balta ve satırlar ise 30 ila 40 liraya bileniyor.

Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 100 ila 750 lira arasında satılıyor.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 6 bine yakın bileme yaptık." dedi.

Sadi Çeri ise vatandaşların bıçaklarını biletme işini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulunarak, "Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma yaşanmakta. Vatandaşlar, biletmek için son gün geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu - Son Dakika

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