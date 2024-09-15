Mevlit Kandili dolayısıyla Havza ilçesinde program düzenlendi.
Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi mevlit okundu, dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi tarafından kandil simidi ikram edildi.
Programda, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel vatandaşların kandillerini kutladı.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Mevlit Kandili Programı - Son Dakika
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