Havza'da Öğrenciler Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Öğrenciler Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Havza\'da Öğrenciler Ramazan Bayramı\'nı Kutladı
13.03.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da 25 Mayıs Mehmet Öngel Ortaokulu'nda bayramlaşma etkinliği düzenlendi, harçlık ve şeker dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde ortaokul öğrencileri önce okul bahçesinde bir araya gelerek bayramlaştı, daha sonra öğretmenlerinden mendil içinde bayram şekeri ve harçlık aldı.

25 Mayıs Mehmet Öngel Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Ramazan ayının son okul günü ve ara tatilin başlaması nedeniyle okulda yaklaşan Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı yapıldı.

Geleneklerinin yaşatıldığı bayramlaşma programında önce öğrencilere ramazan ve bayram gelenekleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencilere iyi tatiller dileyerek bayramlarını kutladı.

Ertuğ, "Bu ay 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinliklerinizi takip ettim. Muazzam bir iş çıkardınız. Bizim çocukluğumuzdan çok daha iyi noktalardasınız. Çok daha güzel paylaşımlar yapabilme becerilerine sahipsiniz. Sizleri canıgönülden tebrik ediyorum. Umut ediyorum, iyi bir tatil ve ardından güzel bir bayram geçirirsiniz." dedi.

Ardından öğrenciler, Ertuğ ile okul müdürü Hüseyin Yavuz ve öğretmenlerinin etrafında halka oluşturarak büyükleriyle teker teker bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından öğrencilere, içinde bayram şekeri ile bir hayırsever tarafından verilen bayram harçlığı olan mendiller dağıtıldı.

Programı hazırlayan okulun İngilizce öğretmeni Meral Erkılıç, Osmanlı ve Türk geleneklerini öğrencilere yaşatarak öğretmeyi amaçladıklarını belirterek, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen ve çoğu unutulmuş olan gelenekleri ortaya çıkarmak, manevi duyguları öğrencilerimize aşılamak adına yola çıktık. Bu amaçla eski bir geleneğimiz olan mendil içinde şeker ve harçlık vererek öğrencilerimizin bayramlarını kutlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Mehmet Oğuz, Samsun, Güncel, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Öğrenciler Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Dur“ ihtarına uymadı, faturası ağır oldu "Dur" ihtarına uymadı, faturası ağır oldu
İspanyol Bakan’dan Trump’a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz
Değmeyin Osimhen’in keyfine Değmeyin Osimhen'in keyfine
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
“İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi "İmamoğlu duruşmaları TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

16:56
Gençlerbirliği’nden Yüksel Yıldırım’a çok sert tepki
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 17:20:58. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da Öğrenciler Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.