Havza'da Oyun Şenliği Düzenlendi

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Havza'da ilkokul öğrencilerine yönelik oyun şenliği düzenlendi.

Havza Belediyesi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kevser Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, etkinliğin amacının çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Becer, "Çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sunmak için hazırladığımız etkinliğimiz belirli aralıklar ile tekrarlanacak." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında gönüllerince oyunlar oynadı ve yüz boyama etkinliğine katıldı Çocuklara Gençlik Merkezi gönüllüleri eşlik etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan çadır ile çocuklara yönelik ağız diş sağlığı bilgilendirmesi yapıldı.

Havza İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal diş sağılığının öneminin çocuklara öğretilmesinin önemine dikkati çekerek, "Amacımız çocuklarımızın bu yaşlarda diş fırçalama alışkanlığı kazanması ve ilerleyen dönemlerde diş sağlığı konusunda daha bilinçli yetişmeleri." dedi.