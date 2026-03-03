Havza'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika
Havza'da Ramazan Etkinliği

Havza'da Ramazan Etkinliği
03.03.2026 16:15
Samsun'un Havza ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği kapsamında öğrenciler iftarlık lokma tatlısı aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine iftarlık lokma tatlısı ikram edildi.

Okullarda, ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler kapsamında Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencilerine okul çıkışında iftarlık lokma tatlısı ikram edildi.

Okul bahçesinde kurulan stantta dağıtılan iftarlık lokma tatlılarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Mahmut Bektaş, ramazan ayının, yardımlaşma, dayanışma ve gönül birliği ayı olduğuna vurgu yaparak, "Bu tür etkinlikleri öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamakta. Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi olarak ramazan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinliklerle öğrencileri aynı manevi iklimde buluşturmaya devam edeceğiz."dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika

