Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Havza'da bazı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama işine başlandı.

24.10.2024 14:49
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Havza'da bazı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama işine başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi işbirliği ile Havza'da Kazımpaşa Caddesi, Şehit Hasan Aktar Caddesi, Şehit Piyade Onbaşı Mahmut Koçak Sokak, Hastane Yolu, Taşkışla, Trafo ve Yağabasan sokaklarında sıcak asfalt kaplama çalışmaları yapıldı.

İki gün süren hazırlık aşamasının ardından Kazımpaşa Caddesi'nde sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Fen İşleri Müdürü Semih Deniz'den bilgiler aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Fen İşleri Müdürü Semih Deniz, Havza'da bazı cadde ve sokaklarda toplam 1392 metre yola sıcak asfalt döküleceğini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Havza'ya yapmış olduğu hizmetler ve vermiş olduğu desteklerden ötürü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı - Son Dakika

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