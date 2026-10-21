Havza'da "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Havza'da "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havza\'da "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programı düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programı düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programı düzenlendi.

Havza Fizik Tedavi Merkezi Uygulama Mutfağında düzenlenen programda Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Samet Serin, Türk devletinin ve Türk milletinin tarihin her döneminde şehitler, şehit aileleri ve gazilere ayrı önem verdiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri için her zaman kapımız da gönlümüz de açık." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Erdem Ünal ve arkadaşlarından oluşan grup tarafından türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Program sonrası Kaymakam Serin ve Başkan İkiz, şehit aileleri ile sohbet etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
EtkinliklerGüncelSamsunHavzaSon Dakika

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti’den hem milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:13:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Havza'da "Şehit Ailelerimizle Vefa Buluşması" programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei