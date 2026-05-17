Havza'da Sel Temizliği İçin 300 Kişilik Ekip Kuruldu

17.05.2026 11:14
Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından iş yerlerini temizlemeye çalışan esnafa, çoğunluğu kadınlardan oluşan 300 kişilik temizlik ekibi destek veriyor.

İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından, su altında kalan bölgelerde esnaf iş yerlerinin temizliğini yapıyor.

İş yerleri ve depolarında biriken su ve çamuru temizlemek için çalışan esnafa destek olmak amacı ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından çoğunluğu kadınlardan oluşan 300 kişilik ekip oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı yelekleri giyen temizlik ekibi Kevser Parkı'nda Havza TSO tarafından tedarik edilen kürek, kova, çekpas ve fırça gibi temizlik malzemelerini aldıktan sonra beşer ve onar kişilik ekipler halinde selin zarar verdiği iş yerlerine dağılarak temizlik çalışmalarına başladı.

Çalışmanın ilk gününde Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen işçilerin toplanma alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi, Havza TSO Başkanı Erkan Acar'dan bilgi aldı.

Sahaya dağılan temizlik işçileri iş yeri ve depolarında biriken su ve çamuru tahliye edip temizlik yaparak selin izlerini silmeye çalışıyor.

"Esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz"

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, AA muhabirine, yaşanan selin 395 esnafı mağdur ettiğini, Havza TSO olarak esnafa destek olmak amacı ile temizlik ekibi kurduklarını söyledi.

İşçilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğuna işaret eden Acar, şöyle devam etti:

"Samsun Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile geneli bayan işçiler olmak üzere 300 işçi getirdik. Esnafımızın iş yerlerini, bodrum katlarını vidanjörlerin çekmediği yerleri kovalar ile kürekler ile boşalttıracağız ve temizliğini yaptıracağız. Bu esnafımıza yardımcı olmak için yapıldı. Biz de esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte, bütün kamu ile belediyemiz ile Kaymakamlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehrimiz ile AFAD'ımızla el birliği ile atlatmaya çalışıyoruz."

Tüm iş yerleri temizlene kadar çalışmaların süreceğini vurgulayan Acar, "Yaşanan bu süreçte ilçemizde selin izlerini silmeye çaba gösteren tüm kamuya, özel sektöre, Odamız yönetimine, Meclisimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışıyoruz, inşallah bu günleri el birliği ile hafifleterek atlatacağımızı ve Kurban Bayramı'na hiçbir şey olmamış gibi gireceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte bizlere destek olanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA

